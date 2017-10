Topsporters moeten veel sporten, maar ook veel rusten. En vooral dat laatste neemt Rode Duivel Michy Batshuayi heel erg serieus.

Chelsea won gisteren met een overtuigende 4-2 tegen Everton en kon met een goed gevoel naar bed gaan. Maar Batschuayi, die overigens een trap in zijn edele delen kreeg, had precies toch niet zo goed geslapen. Toen hij vandaag een deugddoende massage kreeg, probeerde hij zijn slaap dan ook wat in te halen. En ploegmaat David Luiz postte dat uiteraard op social media.