Berbatov bewijst dat hij nog steeds een beetje loco is en heeft complimentje over voor Carrasco: “What the f...?”

Wie een zwak heeft voor gekke voetballers, zal Dimitar Berbatov zeker een warm hart toedragen. De Bulgaar had altijd wel iets geniaals in huis tijdens een wedstrijd. Ofwel zag je hem 90 minuten lang niet. In een interview met ESPN FC blikt de nu 36-jarige aanvaller terug op zijn carrière. En hij heeft ze nog altijd niet allemaal op een rij, zo blijkt.

Berbatov bereidt zich momenteel voor op het nieuwe voetbalseizoen in India. Hij tekende er afgelopen zomer een contract voor één seizoen bij Kerala Blasters, net als ex-ploegmaat bij Man United Wes Brown. Kerala eindigde vorig seizoen als derde in de Indische Super League.

We kennen de Bulgaar natuurlijk vooral van zijn periodes bij Bayer Leverkusen, Tottenham, Manchester United en Monaco. Bij die laatste club speelde hij samen met Yannick Carrasco en van de Rode Duivel was hij meteen onder de indruk.

“Toen ik naar de eerste training ging, zag ik mannen als Anthony Martial, James Rodriguez, Geoffrey Kondogbia, Yannick Carrasco en Bernardo Silva. Die jonge gasten vlogen mij voorbij en ik dacht: What the f...? Ik ben hier te oud voor en die kerels zijn gewoon te goed. Martial had echt iets speciaal en hij is alleen nog maar beter geworden. Hij is top”, aldus Berbatov.

“Twee dochters, twee geweren”

Bij United speelde de Bulgaar samen met heel wat sterren. Ook al wilde Man City hem ook na enkele goede seizoenen bij Tottenham. “Toen ik in de spelerstunnel stond als een speler van United zag ik Ronaldo, Scholes, Giggs, Rooney, Neville, Vidic, Ferdinand, Evra, Van der Sar naast mij. Ik zei tegen mezelf: Berba, deze momenten moet je voor altijd koesteren vriend. En toen keek ik naar onze tegenstanders. Wij waren al op voorhand gewonnen.”

Berbatov is de trotse vader van twee dochters en die hebben een speciale plek in zijn hart. “Ze zijn nu zeven en vijf jaar oud, maar ik heb ook twee geweren voor eender welke gast die op date wil met hen”, stelt Berbatov in een typisch gek moment. “Ze moeten weten dat ik die geweren heb voor ze vertrekken! Serieus, zolang iedereen maar gezond is. Ik zal er klaar voor zijn, als het moment komt dan komt het. Wat zal ik eraan kunnen doen”