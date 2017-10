Voetballer met kunsthand maakt profdebuut in Roemenië

Het zijn heuglijke dagen voor Cosmin Lambru. De 18-jarige Roemeen vierde deze week immers zijn profdebuut tijdens een bekermatch met zijn club Petrolul Ploiesti. Geen groot nieuws mocht Lambru tien jaar geleden niet een hand zijn verloren bij een ongeval met een vrachtwagen.

Lambru voetbalt al jaren met een kunsthand. “Die heeft best veel geld gekost maar je ziet nauwelijks het verschil met een echte arm”, vertelde de jonge spits over zijn prothese. Voor de aanschaf van de prothese kreeg hij trouwens financiële steun van Alessandro Zanardi, een voormalig F1-piloot die bij een crash beide benen verloor. Lambru liet zijn handicap niet toe zijn droom om profvoetballer te worden in de weg te staan. “Als kind was ik er al van overtuigd dat het ongeluk mijn droom om voetballer te worden niet in de weg zou zitten”, aldus Lambru. Zijn debuut eindigde wel in mineur. Lambru viel negen minuten voor tijd in maar kon niet verhinderen dat zijn ploeg met 2-0 werd uitgeschakeld door Universitatea Craiova.