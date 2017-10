Vurige sfeer op Bosuil: Fans Antwerp en Standard houden wel van midweekvoetbal

Het midweekvoetbal in de Jupiler Pro League kon afgelopen week niet overal op evenveel enthousiasme van de fans rekenen, maar in Antwerp - Standard was daar weinig van te merken. De hoofdtribune van het Bosuilstadion staat nog in de steigers, maar in de andere tribunes was er sfeer te over. Het uitvak van Standard zat helemaal vol en de Luikse fans zorgden met een tifo en veel bengaals vuur voor een zuiderse voetbalsfeer. De Antwerp-supporters lieten zich niet onbetuigd en pakten op hun beurt ook uit met een mooie tifo.