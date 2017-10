Ref stuurt coach Bölöni naar de tribune, Antwerp-fans bedanken hem met staande ovatie

Hoogspanning op de Bosuil. In die mate dat coach Laszlo Bölöni op het uur door ref Van Driessche naar de tribune werd gestuurd. De RAFC-fans bedankten hun coach met een staande ovatie.

Eerlijk is eerlijk: wie Standard-coach Sa Pinto in de eerste minuten tegen de vierde ref tekeer zag gaan, kan moeilijk begrijpen waarom thuiscoach Laszlo Bölöni in de tweede helft wel naar de tribune werd gestuurd. De Roemeen leek het zelf ook niet goed te begrijpen en slofte uiteindelijk op zijn dooie akker naar de overkant van het terrein. Een Antwerp-medewerker leidde de coach naar een plaatsje tussen de fans. Opvallend: de Antwerp-supporters trakteerden hun coach op een staande ovatie, eentje drapeerde zelfs een roodwitte sjaal om de hals van Bölöni.

Foto: Photo News

