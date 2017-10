Neymar moet één speeldag brommen na rode kaart in Marseille

De Disciplinaire Commissie van de Franse voetbalbond (LFP) heeft de Braziliaanse PSG-vedette Neymar een schorsing van twee speeldagen, waarvan één effectief, opgelegd na zijn rode kaart in de Franse klassieker op het veld van Marseille (2-2).

Neymar werd afgelopen zondag uitgesloten, nadat hij zijn tweede gele kaart in drie minuten had gekregen. De Braziliaan van 222 miljoen revancheerde zich voor een tik met een duwtje in de rug van Lucas Ocampos. Door de schorsing mist Neymar vrijdagavond de thuismatch tegen Nice op de elfde speeldag in de Franse Ligue 1. Voorlopig is de Braziliaan in de competitie goed voor zeven doelpunten en vijf assists. PSG voert de stand aan en telt vier punten meer dan landskampioen Monaco.