KV Mechelen gaat van vzw naar nv en kondigt nieuwe investeerders aan

De vzw KV Mechelen begint met de transformatie tot een nv. Het bestuur van Malinwa heeft de omvorming toegelicht aan de algemene vergadering van de club. “De nv zal ervoor zorgen dat we aandeelhouders kunnen aantrekken die investeren in de club”, legde clubvoorzitter Johan Timmermans uit.

In afwachting van een nieuwe coach blijft KV Mechelen werken aan de structurele uitbouw van de club. Vorige week keurde de voltallige raad van bestuur bij YR KV Mechelen de omvorming goed van vzw naar nv. “Daarin zullen we de club structureel kunnen laten groeien”, zei Timmermans. “We introduceren zeven investeerders uit het Mechelse die een hart hebben voor deze club. Een aantal waren al actief bestuurslid, enkele zullen nieuw zijn. Dat is een unieke situatie in het Belgische voetbal.”

Volgens de traditieclub zijn de investeringen noodzakelijk om een stabiele eersteklasser te blijven. “De budgetten van andere clubs gaan, al dan niet met buitenlandse fondsen, de hoogte in. Ook ons budget zal dus moeten volgen”, aldus Timmermans. “Een structurele investering met de bouw van een nieuwe hoofdtribune moet ons budget verhogen om ook sportief nieuwe stappen te zetten.”

KV Mechelen benadrukt dat de club zo extern kapitaal kan injecteren, zonder het risico te lopen dat iemand het stamnummer overneemt of de clubkleuren verandert. In dat hele verhaal verliest Malinwa zijn supporters niet uit het oog. Zij blijven inspraak hebben, zo bevestigde Timmermans.

“Zo zal niemand meer dan 49% aandelen kunnen verwerven en hebben de fans in de nieuwe nv vetorecht voor beslissingen over onder meer het logo, kleuren, uitrusting, prijzenpolitiek en dergelijke. De supportersvertegenwoordiging in de nv blijft bewaard”, reageerde Gert Van Dyck, voorzitter van het Malinwa Supportersorgaan. De omvorming tot nv zou helemaal rond moeten zijn in januari.

Na twaalf speeldagen in de Jupiler Pro League staat Mechelen, dat de ambitie koesterde om te strijden voor een plaats in Play-off I, helemaal onderaan in het klassement. Maandag werd trainer Yannick Ferrera de laan uitgestuurd.