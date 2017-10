Antwerp - Standard was een duel waarin de coaches Bölöni en Sa Pinto de hoofdrol opeisten door hun opgefokt gedrag langs de zijlijn. Al na drie minuten zat het spel helemaal op de wagen na deze niet gefloten strafschopfout van Borges op Edmilson. Achteraf was Standard-coach Sa Pinto bijzonder boos over deze fase.