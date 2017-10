Henry Onyekuru: “In de winter al naar Everton? Alles is mogelijk”

Het Kehrwegstadion in Eupen. De plek waar het Europese avontuur van Henry Onyekuru (20) in de zomer van 2015 begon en ook de plek waar hij morgen zijn 50ste competitiematch in België zal spelen. Van 18-jarig groentje op de bank bij Eupen tot topschutter van Anderlecht in huurdienst van Everton in amper twee jaar. Het gaat bliksemsnel voor Henry, maar laat net dat zijn grootste troef zijn.