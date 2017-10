Waarom het nu plots wel lukt bij RC Genk: de nul, het plan en de talisman

Zondag maakte op Anderlecht een ploeg in crisis zich op voor de aftrap. RC Genk, club met een trainer zonder charisma, spelers zonder grinta en clubleiders zonder vista. Woensdag was na Anderlecht ook de autoritaire leider Club Brugge over de knie gelegd, had Stuivenberg zijn tweede partij Stratego op rij gewonnen, waren de spelers weer miljoenen waard en kreeg het clubbestuur lof omdat men de rust bewaard had. Hoe kan zoiets?