Michel Preud’homme: “Als ik ja zeg tegen Mechelen, dan is het uit liefde voor de club”

Doet ie het of doet ie het niet? Michel Preud’homme (58) laat vandaag weten of hij bereid is om rode lantaarn KV Mechelen uit het slop te halen. “Meer kans van niet”, zegt hij. Maar gisteravond, op vakantie in Tenerife, deed zijn clubhart hem toch nog twijfelen.

“Michel heeft gezegd dat hij erover wil nadenken”, zegt voorzitter Johan Timmermans. “Dat is al meer dan we hadden gehoopt. Als hij komt, is dat een echt godsgeschenk. Uiterlijk morgenvoormiddag (vandaag dus, nvdr.) koppelt hij terug en laat hij ons weten of hij rond tafel wil zitten of niet.”

Niet meer dan logisch dat ook wij Preud’homme probeerden te bereiken, in de hoop dat zijn besluit toch al vaststond. Maar wat bleek, gisteravond? Na 24 uur nadenken was hij er nog steeds niet helemaal uit. “Eerlijk? Er is meer kans dat ik het niet doe”, zo vertelt hij. Niet vanuit Bordeaux, maar vanop vakantie in Tenerife, waar hij duidelijk overvallen werd door het voorstel van zijn ex-club. Wie had enkele weken dan ook gedacht dat Yannick Ferrera zou worden ontslagen? En dat ze bij KV Mechelen daadwerkelijk vol voor Preud’homme zouden gaan? “Het is ook een beetje vervelend dat dit is uitgelekt. Ik heb intussen al twintig keer neen gezegd tegen andere clubs, die mij met heel veel geld over de streep probeerden te trekken.”

Maar toch laat hij nog open­ingen. “Ik ben het natuurlijk niet gewend om tegen degradatie te vechten. Een ploeg uit de onderste regionen weghalen, heb ik nog nooit gedaan. Maar ik wil het voorstel zeker overwegen. Puur uit liefde voor de club. En omdat de mensen van KV altijd heel correct met mij zijn geweest.”

En wat als hij in zijn opdracht mislukt? Kan hij na het WK dan nog wel Belgisch bondscoach worden? Het zijn vragen die Preud’homme afwimpelt. “Het draait niet om mij, het draait om KV. Mijn club zit momenteel in de problemen. En dus is het logisch dat ik erover nadenk om te helpen. Zoals beloofd geef ik morgen (vandaag, nvdr.) antwoord.”