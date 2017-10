Michel Preud’homme een maand geleden in een interview in onze krant: “Bondscoach worden? Waarom ben je daar zo zeker van? Ik heb soms rare kronkels. De logica van ­anderen is niet altijd mijn ­logica. Misschien komt er binnen drie maanden iets op mijn weg wat ik dolgraag wil doen. Ik werk op gevoel, niet planmatig. Ik ga gestructureerd te werk in mijn job, maar om ­ergens te beginnen, werk ik veel minder rationeel.”