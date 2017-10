Weggestuurde Bölöni: “Er is druk op de refs want grote ploegen moeten stijgen”

Na twee ruime thuiszeges tegen Kortrijk en Zulte Waregem kwam Antwerp niet verder dan een gelijkspel tegen Standard. Genoeg voor de weggestuurd Laszlo Bölöni om de scheidsrechters onder vuur te nemen. “Er is druk op de refs, want de grote ploegen moeten weer stijgen in de stand”, aldus de Antwerp­trainer.

VIDEO. Bekijk hier de samenvatting van Antwerp - Standard.

Bölöni ondernam na zondag in Brugge andermaal pogingen om naar de tribune te worden gestuurd. De Roemeen verstaat de kunst om met armgebaren alleen al een scheidsrechter te kijk te zetten. Dit kon niet blijven duren. In de tweede helft werd Bölöni wel degelijk weggestuurd omdat hij een tweede bal op het veld gooide. Hij maakte van zijn uitsluiting nog een heuse show. Bölöni gaf een twijfelachtige verklaring voor zijn baldadig gedrag.

“Het is nu zo dat de scheidsrechters onder druk staan, dat merkte ik zondag in Brugge ook al”, aldus Bölöni. “Je voelt dat er ergens druk is om de grote ploegen weer op hun plaats in het klassement te brengen. Wij, als kleine club die uit tweede klasse komt, worden niet op gelijke voet behandeld. Daarom moeten we het gevecht aangaan. Ze moeten ons niet provoceren. De scheidsrechters kunnen de druk niet aan. Ze geven kleine cadeautjes aan die clubs. Dit moet eens goed geanalyseerd worden.”

De uitval van Bölöni kwam onverwacht, zeker omdat Standard in de beginfase een strafschop werd onthouden voor een overtreding van ­Borges op de doorgebroken Edmilson. En dan werd het pas echt grappig, want ook Ricardo Sa Pinto voelde zich benadeeld door de ref.

“Dat was een duidelijke strafschop”, aldus de Standard-trainer. “Het is ongelofelijk dat die verkeerde beslissingen altijd tegen Standard gebeuren.”

Sa Pinto ging niet zo ver de integriteit van de refs in twijfel te trekken.

“Het zijn professionals, ik denk niet dat er iets georganiseerd is. Ze doen hun best, maar ik stel vast dat wij altijd in het nadeel zijn.”

Bölöni knikte.

“Ik ben het eens met Sa Pinto. De refs maken te veel fouten. Maar Standard is wel een grote ploeg.”