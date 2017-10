CLUBNIEUWS. Jankovic in poleposition bij Kortrijk, Vanhaezebrouck zorgt voor vleugje Tomorrowland

De spelers van Anderlecht wanen zich in het oefencomplex voortaan op de luxecamping ­Dreamville van Tomorrowland. Bij KV Kortrijk dromen ze dan weer van Marc Brys als nieuwe coach, maar Aleksandar Jankovic lijkt in poleposition te liggen.

KV KORTRIJK. Jankovic in poleposition als coach

Gisteravond was Yannis Anastasiou, die ’s ochtends ook de training leidde, nog steeds coach van KV Kortrijk. Al kan dat deze ochtend alweer anders zijn. Want gisteren werd duidelijk dat het liedje van de Griek na negen wedstrijden zonder zege en nog maar twee punten voorsprong op de laatste uitgezongen is. Alleen was er het probleem dat men tegen Kortrijk-Genk zaterdag een opvolger wilde, al waren er ook stemmen om assistent Steve Rutter, nauw verbonden aan Anastasiou, voor een match “op zijn verantwoordelijkheid te wijzen”. Dan moest pas tegen maandag een opvolger worden vastgelegd.

In elk geval moest CEO Matthias Leterme gisteren op kandidatenjacht. En Marc Brys, coach van Beerschot Wilrijk (1B), bleef plan A. Brys, woensdag al gecontacteerd, had dan wel via de site van Beerschot laten weten bij de Antwerpse club te blijven, volgens een hooggeplaatste bron bleef KVK de hele dag aandringen. Ook de namen van Leekens en Ferrera bleven circuleren. Maar de eerste werd afgevoerd en Ferrera blijft liever even in de luwte. Gisteravond dan bleek Aleksandar Jankovic in poleposition te liggen. Maar tot er witte rook is, blijft Anastasiou. Misschien zelfs nog één match.

ANDERLECHT. Hein zorgt voor vleugje Tomorrowland in Anderlecht

De spelers van Anderlecht wanen zich in het oefencomplex voortaan op de luxecamping ­Dreamville van Tomorrowland. De club haalde de slaapcontainers die coach Hein Vanhaezebrouck had gevraagd immers bij de Nederlandse firma Flexotels, die ook voor de slaapaccommodatie op het dancefestival zorgt. Het gaat om elf slaapvertrekken die ­inklapbaar zijn en zo makkelijk kunnen worden vervoerd en geplaatst. De slaapchalets werden gisteren tijdens de training geplaatst onder het goedkeurend oog van Vanhaezebrouck. De ­Anderlecht-coach wil dat zijn spelers tussen twee trainingen kunnen rusten, maar de ruimte daarvoor op het oefencomplex in Neerpede was intussen ingenomen door kantoren. Vanhaezebrouck wordt met deze oplossing op zijn wenken bediend.

ANDERLECHT. Onyekuru sluit terugkeer naar Everton in de winter niet uit

Volgens de Engelse pers wil Everton zijn Nigeriaanse goudhaantje in de winter al terugroepen. Een gerucht dat nog niet officieel werd bevestigd door Everton, maar ook nog nooit werd ontkend door Onyekuru zelf. “Ik volg het pad wat voor mij wordt uitgestippeld. Waar dat na Nieuwjaar naartoe leidt, weet ik zelf ook niet. Of Everton contractueel de optie heeft om me al in de winter te komen halen? Alles is mogelijk. Ik ben hun eigendom. Zij beslissen. Maar ik heb ook nooit gezegd dat ik Anderlecht zeker zal verlaten. Het belangrijkste is het hier en nu. Ik ben hier graag en alles loopt goed. Wat er in de winter gebeurt, zullen we dan wel zien.”

RACING GENK. Maehle gaat weer voluit

Terwijl de spelers van de A-kern een hersteltraining afwerkten en Trossard, Dewaest en Seigers verder revalideerden, werkten dertien A-kernspelers een pittige training af. Maehle leek volledig hersteld van zijn rugblessure, hij vloog er stevig in tijdens de wedstrijdvormen. Niet van de partij was Karelis. Na drie wedstrijden binnen acht dagen vond de staf het aangewezen om hem één dag gas terug te laten nemen in de vorm van een individueel programma. Vandaag traint de Griek weer mee met groep. Dan wordt de wedstrijd tegen Kortrijk voorbereid achter gesloten deuren. Ook Berge ondergaat vanavond een echografie.

KV MECHELEN. Nog zonder Glenn Claes

In afwachting van een nieuwe T1 werkten de interimcoaches van Malinwa, Tom Caluwé en Sven Swinnen, gisteren tactisch toe naar de match op Zulte Waregem. In alle rust, achter gesloten deuren. Voor Glenn Claes (achillespees) is het nog altijd te vroeg om te trainen.

KV Oostende. Kustboys lanceren opnieuw eigen stickerboek

Na het grote succes van vorig seizoen lanceert KVO opnieuw zijn eigen stickerboek. Alle spelers van de eerste ploeg tot en met U7 kregen daarin hun plaatsje, alsook alle medewerkers. Een uniek verzameldocument dus. KVO heeft hiervoor samengewerkt met stickerboek.be en fotograaf Rudy Declerck. De stickers zullen vanaf woensdag te koop zijn in de jeugdkantine op de Schorre. Een pakje bevat zeven stickers en kost 2,5 euro. Alle spelers van KVO krijgen hun stickerboek gratis. Niet-KVO-spelers betalen 3 euro voor het boek, zolang de voorraad strekt.