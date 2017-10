COLUMN. Voetbalfans zijn belangrijker dan televisiegeld

Na elke speeldag in de Jupiler Pro League maakt Sportwereld.be in een eigenzinnige terugblik de balans op. Onze columnisten Wim Conings en Jef Van Hoofstat vertellen elkaar wat hen is bijgebleven, het staat u volkomen vrij het met hen (on)eens te zijn...

Beste Wim,

het was dinsdag een treurig zicht in Oostende: een leeg bezoekersvak waar de fans van Charleroi hadden moeten zitten. Die hadden volledig terecht hun kat gestuurd voor een verplaatsing van 168 kilometer (enkele reis) op een werkdag. Kalendermanager Nils Van Brantegem verdedigde zich door te verwijzen naar de wensen van verschillende overheden. Daar willen we begrip voor opbrengen: voor de burgemeester moet wedstrijd A op zondag gespeeld worden, voor de politie moet wedstrijd B overdag plaatsvinden, de betaaltelevisie wil wedstrijd C absoluut in prime time uitzenden, enzovoort... Begin er dan maar aan.

Maar het kadert in een bredere onvrede: niemand houdt nog rekening met de wensen van de gewone voetbalfan die naar het stadion wil komen. De ticketprijzen swingen - zeker voor bezoekende fans - geregeld de pan uit, wat trouwens ook al tot verschillende boycots heeft geleid. En dat vaak om anderhalf uur in de regen te staan, want het gemiddelde Belgische voetbalstadion is - ondanks opsmuk her en der - nog altijd een “werk in uitvoering”. Staantribunes mogen niet meer, wat heeft geleid tot minder sfeer. Een pintje in de tribunes? Niet langer toegelaten. In de hekken hangen? Verboden. Play-offs? Ik moet de eerste voetbalsupporter die fan is nog altijd tegenkomen, maar Koning Televisie en zijn onophoudelijke honger naar “topwedstrijden” regeert.

Het is nog niet zo erg als in de grote buitenlandse competities, waar de tien grootste Europese clubs vorig jaar vijf miljard euro genereerden door meer toeristen dan fans naar hun stadions te halen en schandalige prijzen te hanteren voor een replicashirtje. Barcelona overweegt zijn iconische stadion naar ‘Camp Nou Grifols’ te hernoemen. Voor slechts 342 miljoen euro mag de Spaanse farmagigant de komende dertig jaar de voetbalgeschiedenis besmeuren.

Of neem het misbaksel MK Dons als voorbeeld: gesticht als Wimbledon FC in 1889, verhuisde die club in 2003 naar de compleet zielloze stad Milton Keynes 90 kilometer verder. De fans vertikten het mee te gaan, stichtten gewoon AFC Wimbledon en begonnen van nul opnieuw. Vandaag speelt die club in de Engelse vierde klasse, slechts één niveautje lager dan MK Dons.

Dan liever het Duitse model, waar de fans bij wet 50 procent plus één aandeel van hun team moeten bezitten. Mag het een verrassing heten dat de ticketprijzen er betaalbaar zijn, en dat de relatie tussen club en fan over het algemeen goed zit? Het slaat ook aan in Engeland: Portsmouth ging tot tweemaal toe failliet, tot de fans hun club zelf opkochten in 2013. Een jaar later was de club schuldenvrij.

Het zou de Belgische voetbalclubs goed doen dat voorbeeld in gedachten te houden: fans zijn het begin van alles. Straks wordt voetbal enkel nog gespeeld in lege stadions, voor twee tierende coaches (die dan wel goed verstaanbaar zullen zijn voor hun spelers), de twee clubbesturen, en tien televisiecommentatoren. Dat wil toch niemand?

Groet,

Jef