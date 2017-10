Amateurisme ten top in hét voetballand bij uitstek: loting Engelse beker gaat voor de derde keer de mist in...

Nee, het loopt niet van een leien dakje voor de Carabao Cup. Na organisatorische problemen bij de loting voor de eerste en derde ronde (zie onder), ging het ditmaal fout op technisch vlak bij de loting voor de kwartfinale. De loting zou live op Twitter uitgezonden worden om 16u, maar meer dan anderhalf uur later was er nog steeds niet geloot. Om kwart voor 18 ’s avonds waren de technische problemen bij Twitter van de baan, en kwamen de juiste balletjes eindelijk uit de trommel.

The #CarabaoCup Round Five Draw has finally taken place. Take a look at the pre-recorded video and see who your team got. pic.twitter.com/g6Tl9IxseK

We're sorry for the issues that led to the delay of today's Round Five draw.



We would also like to apologise to the thousands of supporters who had been patiently awaiting news of who their team would be playing.