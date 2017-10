Tottenham walgt van supporter die beker met urine gooit naar fans van tegenpartij: “Totaal onaanvaardbaar”

Er is een zoektocht lopende naar een man die zich erg onsportief heeft gedragen tijdens het bekerduel tussen Tottenham Hotspur en West Ham United. Een supporter van de thuisploeg besloot tijdens de wedstrijd een plastic bekertje te vullen met zijn urine en naar de fans van de tegenpartij te gooien. De woordvoerder van Tottenham heeft de acties van de man streng veroordeeld.

De acties van de man zijn ook gefilmd en nadien op Twitter geplaatst. De amateurbeelden laten zien hoe een vooralsnog onbekende persoon tussen de andere bezoekers in zijn bekertje plast. Amper enkele seconden later wordt het in de lucht gegooid. Het plezier bij de werper is groot, al lijkt het gros van de inhoud vooral op fans van Tottenham terecht te komen.

De beelden kregen meteen veel kritiek te verduren op sociale media. “Ik ben een supporter van de Spurs en ben erg beschaamd door het gedrag van deze kerel”, klinkt het bij iemand. “Ik hoop dat ze hem vinden!” Ook een fan account van de tegenpartij liet van zich horen. “Deze idioten hebben het lef om ons verachtelijk te noemen! Deel deze beelden en zorg ervoor dat dit gezicht over het hele internet wordt verspreid.”

Zaak momenteel onderzocht

Voorlopig is het nog wachten op een officiële reactie van West Ham United. Een woordvoerder van Tottenham Hotspur liet wel al verstaan dat de acties van de mannen “totaal onaanvaardbaar” zijn. “We onderzoeken momenteel de zaak en zijn aan het werk om de identiteit van de verantwoordelijken te achterhalen.”

Volgens de Metropolitan Police werden na de voetbalmatch in totaal acht personen gearresteerd. De daders van het incident met de beker urine waren daar echter niet bij betrokken.