Geviseerde ref reageert na kritiek van coaches Bölöni en Sa Pinto en verdedigt de gecontesteerde beslissingen

Na de 0-0 tussen Antwerp en Standard namen beide coaches scheidsrechter Bram Van Driessche onder vuur. “Er is druk om de grote ploegen weer op hun plaats in het klassement te brengen”, klaagde Laszlo Bölöni. “Ik stel vast dat wij altijd in het nadeel zijn”, sakkerde Ricardo Sa Pinto. De geviseerde Van Driessche reageert.

“Vooraf was al duidelijk dat dit een gespierde match zou worden, voor mij de eerste die zo intens beleefd werd. Ik wist dat er veel nervositeit ging zijn en dat beide trainers druk gingen zetten”, zegt Van Driessche. “En ja, ik heb mee het tempo bepaald en veel ingegrepen, maar dat was nodig. Er waren zo veel duels en fouten. Ik moest de controle bewaren, anders zou de match escaleren.”

“Edmilson deed het slim”

Na drie minuten zat het spel al op de wagen toen Edmilson neerging na contact met Borges en Standard om een penalty schreeuwde. Van Driessche liet begaan. “Borges zette zijn schouder, maar niet foutief. Waarop Edmilson, die voelde dat hij het duel zou verliezen, heel slim zijn been voor Borges zette. Borges was op volle snelheid en kon niet meer stoppen, maar doet zelf helemaal geen beweging. De meningen zijn verdeeld, maar ik heb de beelden zes keer bekeken en mijn assistent gaf me gelijk: voor mij was dit gezocht contact. Bovendien stond de voet van Edmilson nog nét buiten de zestien en was het sowieso geen penalty.”

Een andere gecontesteerde fase was de gele kaart na rust voor Antwerp-spits Ardaiz, die Luyindama met een uitzwaaiende arm in het gezicht raakte. “Maar het was zeker geen elleboog, het was een hand in het gelaat, en Luyindama ging ook wat theatraal naar de grond. Geel was op z’n plaats.”

Nerveuze Bölöni

In de 63ste minuut stuurde Van Driessche uiteindelijk de veel te nerveuze Bölöni naar de tribune, omdat die bewust een tweede bal op het veld had getrapt. “In de 13de minuut had ik hem al verwittigd vanwege zijn armgebaren, die de spanning verhoogden. Maar oké, dat is nog emotie. Zoals Sa Pinto die na de penaltyfase protesteerde – dat kan ik plaatsen. Maar dat Bölöni belette dat het spel kon worden hervat door die bal ostentatief terug het veld op te trappen, kon ik niet tolereren. Dat is er net over.”

Zoals gezegd werd Van Driessche na de match op de korrel genomen door de trainers. Dat Bölöni zijn integriteit in twijfel trok door te stellen dat de kleine club weer benadeeld werd, pikt hij niet. “Zo’n reactie is jammer want ik doe mijn job in eer en geweten. Coaches zouden beter meer focussen op hun eigen spelers dan op de arbitrage. Als hun spits vanop drie meter mist, hoor je hen na afloop nooit uithalen. Drie kwartier na de match had ik wel nog een goed gesprek met Bölöni en hebben we alles uitgepraat als grote mensen. Zoals het hoort.”