Goed nieuws voor Dennis Praet? “Sampdoria bereidt verbeterd contract voor en wil af van clausule”

Het gaat Dennis Praet voor de wind in zijn tweede seizoen in de Serie A. De voormalige Gouden Schoen is vaste basisspeler bij Sampdoria en gaf in elk van zijn laatste drie wedstrijden een assist. Hoog tijd om zijn contract open te breken, zouden ze bij de Blucerciati denken.

Praet stond afgelopen zomer in de belangstelling van onder andere Newcastle United en Everton. Ondanks een moeilijk eerste seizoen in Italië bleef de 23-jarige middenvelder bij Sampdoria. Daar plukt hij nu de vruchten van zijn harde werk. Praet startte alle negen competitieduels en één bekerduel aan de aftrap in een driemansmiddenveld. Hij zit ondanks zijn meer behoudende rol toch al aan drie assist, terwijl Sampdoria knap zesde staat in de stand en nog een match tegoed heeft.

Onze landgenoot heeft nog een contract tot 2021 bij de club uit Genua maar die denkt er volgens Sampnews24.com aan om het contract van Praet open te breken. Daarin staat nu namelijk nog een afkoopclausule van 25 miljoen euro en daar wil La Samp blijkbaar graag vanaf. Om te vermijden dus dat Praet voor dat bedrag zonder veel weerstand kan vertrekken.

De club zou ook het salaris van Praet willen verhogen. Onze landgenoot verdient nu 1,1 miljoen euro per jaar en is daarmee de op vier na grootste verdiener bij zijn club. Ter vergelijking: Radja Nainggolan verdient 4,2 miljoen per jaar bij Roma, Dries Mertens 3,5 miljoen bij Napoli, Jordan Lukaku 0,9 miljoen bij Lazio en Tomothy Castagne 0,4 miljoen bij Atalanta.

“Superbod voor Lazio”

Ook La Gazzetta dello Sport pakt vandaag uit met een gerucht en eentje dat kan tellen. Volgens de roze sportkrant heeft de Chinese club Shanghai SIPG een bod van liefst 70 miljoen euro uitgebracht voor Lazio-aanvaller en huidig Serie A-topscorer Ciro Immobile. De club van coach André Villas-Boas, Hulk en Oscar zou de Italiaan ook 6,5 miljoen per jaar willen betalen, meer dan een verdubbeling van zijn huidige salaris bij de Biancocelesti (3 miljoen per jaar).

Al is de Gazzetta ook duidelijk wanneer ze zegt dat hij “bijna onmogelijk” is dat Immobile, ook met het oog op het WK in Rusland, zulke transfer zal maken. Immobile deed dit seizoen al 17 keer de netten trillen voor Lazio, waarvan 13 keer in de competitie. Daarmee is hij voorlopig topscorer.