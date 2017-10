Geen contractverlenging voor Prosinecki bij Azerbeidzjan

De Kroaat Robert Prosinecki is niet langer bondscoach van Azerbeidzjan. In onderling overleg werd er besloten zijn aflopende contract niet te verlengen, zo maakte de Azerbeidzjaanse voetbalfederatie (AFFA) donderdagavond bekend.

Met de Azeri’s zette de voormalige Kroatische en Joegoslavische international nochtans het beste resultaat ooit neer in een WK-kwalificatiecampagne. Na onder meer een zege tegen Noorwegen en een draw tegen Tsjechië sloten ze groep C af met tien punten, ruim onvoldoende om aanspraak te kunnen maken op een ticket voor het WK of de barrages.

De 48-jarige Prosinecki, een ex-speler van onder meer Rode Ster Belgrado, Real Madrid, FC Barcelona en ook Standard Luik, was bijna drie jaar aan de slag in Azerbeidzjan. Hij volgde er destijds de Duitser Berti Vogts op. De in Duitsland geboren Prosinecki coachte eerder Rode Ster Belgrado en het Turkse Kayserispor. Bij Azerbeidzjan is er momenteel nog geen opvolger aangesteld.