Michel Preud’homme wordt niet de nieuwe coach van KV Mechelen

Michel Preud’homme (58) wordt niet de nieuwe trainer van KV Mechelen. Gisterenavond dacht hij nog na over het aanbod van Malinwa. Zijn clubhart deed hem twijfelen, maar uiteindelijk bedankte MPH vriendelijk voor het aanbod. “We zijn Michel Preud’homme dankbaar dat hij onze vraag in overweging nam”, klinkt het bij KV Mechelen.

“Michel heeft gezegd dat hij erover wil nadenken”, zei voorzitter Johan Timmermans donderdagavond, maar Preud’homme bracht de Maneblussers vrijdag op de hoogte. “Jammer”, zo zegt KVM-voorzitter Timmermans. “Maar we zijn Michel Preud’homme dankbaar dat hij onze vraag in overweging nam. Onze zoektocht naar een nieuwe trainer gaan we nu intensief verderzetten.”

“Uit liefde voor de club overwogen”

Gisteravond was Michel Preud’homme er nog niet helemaal uit. “Eerlijk? Er is meer kans dat ik het niet doe”, zo vertelde hij dan al vanuit Tenerife, waar hij duidelijk overvallen werd door het voorstel van zijn ex-club. “Ik ben het natuurlijk niet gewend om tegen degradatie te vechten. Een ploeg uit de onderste regionen weghalen, heb ik nog nooit gedaan. Maar ik wil het voorstel zeker overwegen. Puur uit liefde voor de club. En omdat de mensen van KV altijd heel correct met mij zijn geweest”, klonk het donderdagavond aan de telefoon.

Preud’homme, die er eind vorig seizoen de brui aan gaf bij Club Brugge, werd de voorbije dagen nadrukkelijk in verband gebracht met een job als hoofdcoach bij KV Mechelen, momenteel rode lantaarn in de Jupiler Pro League. De Luikenaar stond in doel bij Malinwa tussen 1986 en 1994 en overwoog het aanbod van Mechelen om de maandag ontslagen Yannick Ferrera op te volgen. Als speler won Preud’homme met KV Mechelen de titel (1989), de beker (1987), de Europacup II (1988) en werd hij twee keer verkozen tot Gouden Schoen (1987 en 1989).