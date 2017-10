Zlatan Ibrahimovic over waarom hij terugkeerde naar Manchester United: “Al moet ik over water lopen”

Nog even en dan staat Zlatan Ibrahimovic weer op een voetbalveld. De Zweed werkt al maanden aan zijn terugkeer van een zware knieblessure en mikt op een debuut in december of januari. In een gesprek met Sky Sports liet de spits zich uit over de redenen waarom hij terugkeerde naar Old Trafford.

“Ik heb gezegd dat ik terug zou keren om af te maken waar ik mee begonnen was”, aldus Ibrahimovic. “Ik wilde hier niet eindigen zoals het vorig seizoen geëindigd is. Niemand wilde dat. We hebben veel opgebouwd en drie prijzen gewonnen. Alles wat ik in het eerste seizoen begin, maak ik af in het tweede seizoen.”

“Op het moment dat ik geblesseerd raakte, was het makkelijk om te zeggen dat ik terug zou keren. Dat was namelijk een uitdaging. Ik had nog nooit een zware blessure gehad en mensen zeiden: Hij is te oud. Het was een uitdaging om dit soort twijfels te overwinnen. Het gaf me energie en een doel. Ik zal hier op mijn eigen manier vertrekken. Al moet ik over water lopen, ik zal het doen”, stelde de Zweed.