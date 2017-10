Ploegmaat lyrisch over Thibaut Courtois: “Al op zijn 18e zag je dat hij een wereldkeeper ging worden”

Op zijn 25e behoort Thibaut Courtois tot het selecte eliteclubje met beste doelmannen ter wereld. Het gigantische talent van de doelman van de Rode Duivels was echter al snel duidelijk. Ook voor Willy Caballero. “Al op zijn 18e zag je dat Courtois een wereldkeeper ging worden”, aldus de huidige nummer twee bij Chelsea.

De intussen 36-jarige Argentijn maakte afgelopen zomer transfervrij de overstap van Manchester City naar Chelsea. Hij werkt nu dus elke dag samen met Courtois maar keek onze landgenoot in het verleden in de ogen als doelman van Malaga, toen die op huurbasis bij Atlético Madrid speelde.

“Ik zag hem daar toen in zijn eerste seizoen (2011/2012, red.) en hij was fantastisch”, aldus Caballero. “Ik kon gewoon niet geloven dat hij nog maar 18 jaar oud was. Door de reddingen die hij maakte en zijn persoonlijkheid. Ik zag toen ook meteen dat hij een wereldkeeper ging worden en dat voor vele jaren. Niet veel doelmannen zijn al zo goed op hun achttiende, zeker niet spelend voor een topclub. Je moet daarvoor echt karakter hebben.”

“David De Gea was de vorige doelman van Atlético en dus was het niet makkelijk voor Courtois. In dat stadion ook. Maar zijn mentaliteit hielp hem erdoor en meteen te presteren. Ik had steeds een babbel met hem na onze wedstrijden en realiseerde me dat hij ook nog eens een groots man is. Nu werk ik elke dag met hem en hij is nog veel beter. We hebben een goede relatie. We lachen heel de tijd en genieten van elke dag. Ik steun hem zoveel ik kan want hij is een geweldige kerel”, besloot een lyrische Caballero.