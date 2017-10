De Bruyne én Hazard troeven Messi af maar de beste spelmaker in Europa blijkt een verrassende naam

Dat Kevin De Bruyne en Eden Hazard geweldige spelmakers zijn, weten we al langer. Maar hoe deden ze het de voorbije jaren eigenlijk in vergelijking met andere toppers? Alvast beter dan Lionel Messi, maar nummer één halen beide Rode Duivels niet.

Het is Squawka dat eens door zijn voetbalstatistieken ging snuffelen, op zoek naar de spelers die de voorbije vijf seizoenen (vanaf 2012/2013) de meeste kansen creëerden. De Bruyne komt daarbij op een derde plaats terecht met 463 mogelijkheden die hij zijn ploegmaats bezorgde. Hij doet daarmee iets beter dan Hazard, die vijfde is met 419 kansen.

Beiden doen wel beter dan Messi, die niet verder komt dan 382 kansen. Ook Christian Eriksen (398), Marek Hamsik (405), Ryad Boudebouz (418) en David Silva (454) doen beter dan de Argentijnse superster van FC Barcelona.

Er zijn nog twee spelers die Messi, De Bruyne en Hazard achter zich laten. De eerste is Arsenal-spelmaker Mesut Özil. De Duitser creëerde sinds 2012 maar liefst 516 kansen voor zijn ploegmaats. Al is er nog eentje die beter doet: Dimitri Payet. De Fransman leidt iedereen in de vijf grootste Europese competities met 546 gecreëerde kansen bij Lille, Marseille en West Ham.