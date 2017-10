Bölöni komt er vanaf met geldboete na daad van spelbederf tijdens Antwerp-Standard

Vijfhonderd euro effectief, vijfhonderd euro voorwaardelijk en géén schorsing: Antwerp-coach Laszlo Bölöni werd opvallend mild bestraft door het bondsparket na zijn verwijzing naar de tribune, donderdagavond tijdens Antwerp-Standard.

De feiten speelden zich af iets voorbij het uur. Bölöni trapte een tweede bal op het veld op het moment dat het spel reeds was hervat waardoor ref Van Driessche zich genoodzaakt zag het spel opnieuw stil te leggen. De ref besloot Bölöni naar de tribune te verwijzen, wat niet zonder slag of stoot verliep.

Bölöni liet zich achteraf enorm kritisch uit over de scheidsrechter. “Er is druk op de refs want grote ploegen moeten stijgen”, liet de Roemeen zich na de wedstrijd ontvallen. “De scheidsrechters kunnen de druk niet aan. Ze geven kleine cadeautjes aan die clubs.”

De Antwerp-coach werd voor alle duidelijkheid niet bestraft voor zijn uitspraken, wel voor het spelbederf. Dat hij er zo goedkoop vanaf komt, heeft vermoedelijk ook te maken met het agressieve verbale gedrag van Standard-coach Sa Pinto die wél heel de wedstrijd langs de kant mocht blijven staan.

