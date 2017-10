Vanhaezebrouck neemt het op voor Anderlecht-spits Teodorczyk ondanks stevige vormcrisis

Hein Vanhaezebrouck behoudt het vertrouwen in zijn Poolse spits Lukasz Teodorczyk bij Anderlecht. “Hij was en is mijn nummer één, maar ik blijf rekenen op mijn twee andere spitsen”, klonk het op zijn persconferentie van Vanhaezebrouck voor de wedstrijd van Anderlecht tegen Eupen dit weekend.

Lukasz Teodorczyk staat al twee weken droog bij Anderlecht. Ook tegen Zulte Waregem kon hij woensdag de netten niet doen trillen. Nochtans kreeg de Pool een opgelegde kans in de tiende minuut van de match, maar hij miste voor het lege doel. “Maar ik ben er zeker van dat hij gaat terugkeren”, brak Anderlecht-coach Hein Vanhaezebrouck een lans voor de spits. “Hij gaat nog belangrijk worden voor de ploeg, Teodorczyk was en is mijn nummer één met mijn twee andere spitsen net achter.”

De kans dat Teodorczyk enkele weken moet brommen, is echter meer dan reëel. Hij trapte na op Genk-speler Aidoo en verschijnt daarvoor volgende week voor de reviewcommissie. “Hij zal waarschijnlijk één, twee of drie weken geschorst zijn, we wachten de uitspraak af. Dan komen Harbaoui en Beric allebei in de selectie. Ik heb drie spitsen, dat zijn alle drie andere types. Ze hebben elk hun kwaliteiten en werkpunten. Harbaoui is in de zestien waarschijnlijk de beste afwerker, terwijl Beric een echte werker is die misschien iets meer ruimte nodig heeft om te spelen.”