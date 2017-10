Verandert FC Barcelona de naam van het legendarische Camp Nou?

Gaat FC Barcelona de naam van zijn stadion verkopen aan de hoogstbiedende? Het gerucht doet de ronde maar een eerder vernoemde naamsponsor ontkent met klem.

Spaanse en Catalaanse media linkten pharmareus Grifols de voorbije dagen nadrukkelijk aan Barcelona als de nieuwe naamsponsor van het voetbalstadion. Camp Nou zou herdoopt worden in Camp Nou Grifols. Het Spaanse pharmaceutische bedrijf, met hoofdzetel in Barcelona, zou 340 miljoen euro veil hebben om de komende dertig jaar aan het clubstadion te worden verbonden. Grifols heeft intussen gereageerd: het ontkent met klem de geruchten en heeft ook niet de minste intentie om met de voetbalclub in zee te gaan.

De trend om de naam van een voetbalstadion te verkopen aan de meestbiedende is al enkele jaren aan de gang. Zo speelt Manchester City al enige tijd in het Etihad Stadium, Arsenal werkt zijn thuismatchen af in het Emirates Stadium, Bayern Munchen voetbalt in de Allianz Arena terwijl Borussia Dortmund het Westfalenpark voor veel centen liet herdopen in het vreemd bekkende Signal Iduna Park. Zelfs in België is de trend al ingeburgerd. AA Gent voetbalt in de Ghelamco Arena, KV Mechelen herdoopte Achter de Kazerne tot het AFAS-Stadion en Genk voetbalt in de Luminus Arena.

Barcelona heeft altijd een vrij conservatieve houding aangenomen tegenover sponsoring. Meer zelfs, van 2006 tot 2011 betaalde het per jaar anderhalf miljoen euro aan UNICEF én plaatsten ze het logo van Unicef op de borst. Pas sinds 2011 en de komst van de Qatar Foundation heeft Barcelona voor het eerst een betalende sponsor op de truitjes staan.