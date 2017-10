Pech blijft Obbi Oulare achtervolgen: Antwerp-spits opnieuw lange tijd out

Obbi Oulare staat opnieuw voor een lange revalidatieperiode. De rijzige spits van Antwerp viel donderdagavond uit in de competitiematch tegen Standard. Na 37 minuten strompelde Oulare naar de kleedkamers, vrijdag kreeg hij het pijnlijke verdict te horen: hij heeft een spierscheur in de rechter quadriceps en is acht weken out.

Eerder dit seizoen liep Oulare ook al een spierscheur op in de quadriceps. Toen viel hij uit op 19/08 tegen KV Mechelen, op 15/10 maakte hij zijn wederoptreden. Nu is het in zijn derde match na zijn wederoptreden opnieuw prijs voor de blessuregevoelige spits.