Dertien Lazio-fans krijgen stadionverbod voor Anne Frankstickers

Dertien aanhangers van de Italiaanse topclub Lazio hebben van de politieprefectuur van Rome een stadionverbod gekregen naar aanleiding van antisemitische uitingen van zondag in de wedstrijd tegen Cagliari. Toen gebruikten zij afbeeldingen van Anne Frank in een shirt van AS Roma op stickers en spandoeken, hetgeen wereldwijd fors veroordeeld werd.