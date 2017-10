Deze jonge Belg maakt dit weekend mogelijk zijn debuut in de Premier League

Everton zette begin deze week Ronald Koeman aan de deur na tegenvallende resultaten. De ambitieuze Toffees staan op een degradatieplaats na negen speeldagen, dus betaalde de Nederlandse coach het gelag.

Beloftencoach David Unsworth neemt bij Everton (tijdelijk?) de rol van hoofdcoach op, en nam deze week twee beloftevolle spelers mee naar de A-kern: middenvelder Beni Baningime en de Belgische aanvaller David Henen. Die eerste speelde al mee in de Carabao Cup-wedstrijd tegen Chelsea, David Henen viel net naast de kern. Maar dat de eerste speelminuten van David Henen er stilaan aankomen, lijkt steeds waarschijnlijker.

I’m very happy to be close from my debut, I will keep working hard ! Can’t wait to show u what i can do see you soon #COYB