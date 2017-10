Doelman Lens in voorarrest na huiselijk geweld

Nicolas Douchez, de huidige keeper van Frans tweedeklasser Lens, bevindt zich in voorarrest na een voorval van huiselijk geweld. Hij werd donderdagavond in Parijs opgepakt.

De ex-doelman van Paris Saint-Germain werd donderdag in zijn woning in Parijs opgepakt voor het mishandelen van een vrouw. “Mijnheer Douchez werd aangetroffen in een staat van dronkenschap en werd meteen in voorarrest geplaatst.”

Het slachtoffer, 27 jaar oud, klaagde achteraf over hoofdpijn en vertoonde verwondingen aan de knie. Zij diende klacht in tegen Douchez, beiden partijen zouden vandaag nog met elkaar worden geconfronteerd.

Douchez verdedigt sinds vorig jaar het doel van Lens, voordien was hij tweede en derde keeper bij Paris Saint-Germain. Lens kon of wilde niet reageren omdat de feiten zich hebben afgespeeld in de privésfeer.