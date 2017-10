Nederlandse oud-voetballer Hans Kraay senior overleden

Hans Kraay senior is vrijdag op 81-jarige leeftijd overleden. Dat maakte zijn familie bekend. Kraay, een spijkerharde verdediger, speelde zelf jarenlang voor DOS en Feyenoord. Hij kwam acht keer uit voor het Nederlandse elftal.

Als trainer werkte de geboren Utrechter voor onder meer Ajax, Feyenoord, AZ, Sparta Rotterdam en FC Den Haag. Kraay senior bekleedde de functie van technisch directeur bij Feyenoord en PSV. Hij was de eerste trainer in Nederland die voor de grote drie - PSV, Ajax en Feyenoord - werkte. Hij ging daarna verder als voetbalanalist op de radio en televisie. Ook daar schuwde hij de controverse niet. Ook zijn zoon Hans Kraay junior volgde een vergelijkbaar traject, al was zijn voetbal- en trainerscarrière van mindere kwaliteit als die van zijn vader. Kraay junior, die zijn voetbalcarrière afsloot met een korte passage bij Sint-Niklaas, maakte uiteindelijk ook een carrière in de media.



De markante voetbalman was ook geruime tijd vaste gast in het praatprogramma van presentator Wilfred Genee, maar stopte daar in 2004 na herhaaldelijke ruzies met tafelgenoot Johan Derksen. Sindsdien liet Kraay sr. zich weinig meer zien op televisie. Zijn zoon Hans Kraay jr. schuift nu regelmatig aan bij Voetbal Inside. De vrouw van Kraay senior overleed afgelopen zomer. Hij leidde sindsdien een teruggetrokken leven. De Utrechter overleed in het bijzijn van zijn kinderen. Hij wordt in besloten kring begraven.