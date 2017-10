Kortrijk-trainer Anastasiou blijft immuun voor de schertsvertoning rond zijn opvolger

Al kan men momenteel in het Guldensporenstadion van niets meer zeker zijn: ook zaterdagavond, speeldag 13, zit Yannis Anastasiou op de bank van KV Kortrijk tegen Racing Genk. Terwijl voorzitter Joseph Allijns en CEO Matthias Leterme vandaag onverholen hun zoektocht naar zijn opvolger verderzetten stond de Griek de pers te woord. Het werd een pijnlijke vertoning.

“Maar er wordt alleen gesproken over Kortrijk-Genk”, opende perschef Jelle Brulez officieel de persontmoeting. “Indien er extra-sportieve vragen komen, wordt er ingegrepen. Of zelfs het persmoment stopgezet!” Die sfeer dus. Het resultaat werd een voor de coach pijnlijk schouwspel waarin lange ongemakkelijke stiltes vielen, gevolgd door ontwijkende en nietszeggende antwoorden.

Wat is het belang van de match?

Anastasiou : “Winnen… (lange stilte) Een match als andere.”

Hoe voelt op de bank te zitten als iedereen weet dat men al op zoek is naar een vervanger?

Anastasiou: “Weet ik niets van. Ik lees geen kranten. En zie geen sites van Beerschot. En ik heb de laatste dagen niemand van het bestuur gehoord. Maar ik voel me goed hoor. En er staan nog drie ploegen onder ons, ik zie gezien onze problemen geen reden voor paniek.”

Ga je dan niet zelf vragen hoe de situatie is?

Anastasiou: “Neen. Ik hou me alleen bezig met mijn werk en de ploeg. (ongeduldig) Is dat niet duidelijk?”

Vind je de huidige situatie geen gebrek aan respect?

“Waarom zou ik? Jullie werk is negatief te zijn, mijn werk is positief te blijven. Verder vragen? Over voetbal?”

