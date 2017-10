Thomas Vermaelen na één basisplaats bij Barcelona opnieuw geblesseerd

Thomas Vermaelen heeft vrijdag niet getraind bij zijn club FC Barcelona. De Rode Duivel sukkelt opnieuw met een probleem aan de rechterheup en sloeg de training over, zo bevestigde de Catalaanse voetbalclub vrijdag.

De 31-jarige Vermaelen kreeg dinsdagavond in het bekerduel op bezoek bij derdeklasser Murcia (0-3) zijn eerste speelminuten van het seizoen bij Barcelona. Voor de competitiewedstrijd bij Athletic Club in Bilbao zal de centrale verdediger wellicht opnieuw naast de selectie vallen. Vermaelen kwam dit seizoen nog maar drie keer in actie, waarvan twee keer met de Rode Duivels.

Barça-coach Ernesto Valverde verklaarde op de persconferentie dat hij zich niet wil laten afleiden door de Catalaanse onafhankelijkheidsverklaring van vrijdag. “Ik ben trainer van FC Barcelona en ik concentreer me enkel op het sportieve luik. Mijn missie is om zaterdag te winnen in Bilbao”, zei Valverde. De coach ging vragen uit de weg over een Spaanse competitie zonder Barcelona. “Ik wil geen voorspellingen doen, maar enkel over de realiteit spreken. De realiteit is dat we zaterdag een match moeten winnen.”

Het Catalaanse parlement nam vrijdag tegen de zin van het centrale gezag in Madrid een resolutie aan waarin de onafhankelijkheid van de regio werd uitgeroepen. In Catalonië bevinden zich met FC Barcelona, Espanyol Barcelona en Girona FC drie Spaanse eersteklassers.