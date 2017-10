AA Gent woest na twee niet gefloten strafschoppen ondanks videoref: “Stop gewoon met dat systeem”

AA Gent voelde zich vrijdagavond bekocht na de 2-1-nederlaag in Charleroi. De reden? Ondanks de aanwezigheid van een videoref kregen de bezoekers twee duidelijke strafschoppen niet van scheidsrechter Delferière. “Ik trek het videosysteem in twijfel”, reageerde AA Gent-trainer Yves Vanderhaeghe achteraf erg boos. “Als je ziet welke flagrante fouten er achteraf gebeuren, dan moet je er gewoon mee stoppen.” Ook AA Gent-manager Louwagie ging achteraf bij Delferière verhaal halen in de spelerstunnel.

De eerste gecontesteerde fase van Charleroi - AA Gent speelde zich al na vier minuten af. AA Gent-speler Kubo kreeg een tikje van Dessoleil in het strafschopgebied, waarop de videoref erbij werd gehaald. Scheidsrechter Delferière bestudeerde de beelden langs het veld, maar oordeelde achteraf om geen penalty toe te kennen. Tot consternatie van iedereen bij AA Gent.

En in de 91e minuut was het opnieuw prijs. In het geharrewar na een vrije trap beroerde Baby de bal met de hand in het strafschopgebied, maar Delferière floot opnieuw geen penalty. Tot grote consternatie van Yves Vanderhaeghe, die zich achteraf wel bekocht mocht voelen.

Yves Vanderhaeghe: “Ik trek het videosysteem in twijfel, stop er gewoon mee”

“Ik trek het videosysteem in twijfel”, reageerde AA Gent-trainer Yves Vanderhaeghe achteraf erg boos. “Als je ziet welke flagrante fouten er achteraf gebeuren, dan moet je er gewoon mee stoppen. De grootste fouten zijn gebeurd met de videoref. Dat is geen kritiek, dat is een vaststelling. De scheids is minder scherp als de videoref aanwezig is. Dat hebben we vandaag ook gezien. Of ik de ref achteraf nog gehoord heb? Dat doet niets meer ter zake. Als je ziet hoeveel consternatie er is. Dan weet je al genoeg, dat het niet juist is. De spelers hebben ook allemaal het handspel gezien op het einde, hij staat op twee meter te kijken. Die eerste fase, dat was ook altijd een penaltyfout op Kubo. Dat kan niet, dat systeem moet er gewoon uit. Dan maken de scheidsrechter niet zo’n fouten.”

Louwagie: “Ik heb al naar scheidsrechtersbaas Verbist gebeld om uitleg te vragen”

AA Gent-manager Michel Louwagie ging achteraf samen met Vanderhaeghe verhaal halen bij Delferière in de spelerstunnel. “Vooral over die handsbal op het einde van de match ben ik boos”, toonde ook Louwagie zich erg scherp achteraf. “Iedereen heeft gezien dat het penalty was. Er is toch een videoref? Als die niet de ballen heeft om dan in te grijpen, kan men er beter mee stoppen. Dat is héél duidelijk. Ik begrijp het niet. Heeft die man geen duidelijke richtlijnen gehad? Ik heb al naar scheidsrechtersbaas Verbist gebeld om uitleg te vragen. Hij heeft me gezegd dat hij de fase niet heeft gezien en dat hij zal terugbellen. Ik hoop dat hij terugbelt. Ik ben boos. Ik weet dat het resultaat niet zal veranderen. Maar we hebben nu dertien punten. Dat had er eentje meer kunnen zijn. En dan hadden we ook extra morale gehad om er terug tegen aan te gaan. Dit is ontzettend ontgoochelend.”

Voorzitter Ivan De Witte bleef iets voorzichtiger. “Met een videoref erbij zijn er toch twee fases die bizar zijn. Zeker op het einde van de match had de videoscheidsrechter moeten ingrijpen. Die handsbal was duidelijk vanaf de tribune te zien. Bij die penaltyfase met Kubo was het vreemd dat het zo lang duurt voordat de scheids een beslissing neemt. Het systeem zou herbekeken moeten worden, maar we moeten daarmee nog even wachten.”

Rode kaart?

In de eerste helft leverde deze zware charge van Benavente trouwens enkel een gele kaart op. Diezelfde Cristian Benavente zou een half uurtje later de openingsgoal maken voor Charleroi.

