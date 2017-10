Na dertien speeldagen kunnen we concluderen dat het huidige systeem met de videoref niet werkt. Vooral de mensen in het busje doen hun werk niet goed genoeg waardoor de discussie blijven duren. Er werd heel veel van hen verwacht maar de flaters die er dit seizoen al zijn gebeurd, zijn geen blunders die op korte termijn kunnen worden opgelost. Gisteren in Charleroi-AA Gent kenden we daarbij een triest dieptepunt. Het geeft een heel wrange smaak.

VIDEO. AA Gent woest na twee niet gefloten strafschoppen ondanks videoref: “Stop gewoon met dat systeem”

Dit betekent geenszins dat het kind met het badwater moet worden weggegooid. De technologische ...