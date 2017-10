Waarom Teodorczyk met dank aan PSG toch mag spelen tegen Club Brugge

Lukasz Teodorczyk zal niet geschorst worden voor de topper tegen Club Brugge op zondag 5 november. De spits moet dinsdag voor de Geschillencommissie verschijnen wegens een trap aan Genk-speler Aidoo, maar de zaak wordt één week uitgesteld omdat Teo die dag met Anderlecht tegen PSG speelt in de Champions League.

In principe had Teodorczyk zich ook kunnen laten vertegenwoordigen door een advocaat, maar iedereen heeft het recht zichzelf te verdedigen. Daarom is het uitstel te verantwoorden. “Een Europese wedstrijd is een grondige reden voor zijn afwezigheid”, verklaart bondsprocureur Marc Rubens. Er wacht de Pool wellicht nog een schorsing, de zaak wordt nu behandeld op dinsdag 7 november. Twee dagen na de topper tegen Club Brugge dus. Teodorczyk moet vrezen dat hij er niet bij zal zijn tegen Moeskroen en Kortrijk na de interlandbreak.