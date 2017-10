Enfant terrible Ryan Mmaee tegen ‘zijn’ Standard: “Als ik scoor, zal ik gewoon juichen, hoor”

Bij Standard dichten ze Ryan Mmaee al jaren een grote toekomst toe. Vorige zomer verliet hij Luik en ging hij op zoek naar speelgelegenheid. Een uitleenbeurt aan Waasland-Beveren moest een oplossing bieden voor alle partijen, maar voorlopig kwam de jonge spits slechts in drie matchen in actie. Zondag hoopt hij tegen zijn broodheer op nieuwe speelkansen. In afwachting gaat hij in op zeven heikele en minder heikele thema’s.