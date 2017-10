Interim-coach Tom Caluwé hoopt op verlossing bij Malinwa: “Onze week in één woord? Turbulent”

Michel Preud’homme komt niet en dus ligt het sportieve lot van KV Mechelen nog minstens één wedstrijd in de handen van een andere ex-speler, Tom Caluwé. De interim-coach trekt vanavond met zijn team naar de Gaverbeek waar Zulte Waregem met een 0 op 12 ook in een serieus dipje zit. “Ze gaan scherp zijn. Maar wij ook”, belooft Caluwé voor wat zijn laatste match als T1 zou moeten worden. Of dat hoopt hij toch.