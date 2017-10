Laurent Depoitre: “Zelfs hier in Engeland noemen ze mij Het Beest”

Wie Manchester United de nek omwringt, gaat de wereld rond. Of ze zijn naam in Azië over de tong kregen, is een ander paar mouwen, maar Laurent Depoitre (28) staat weer op de kaart. Met enige vertraging, na een miscasting bij FC Porto, zit het gewezen speerpunt van AA Gent eindelijk waar hij thuishoort. In de ­Premier League, jawel. Bij Huddersfield Town, het soort ploeg waar wroeten een deugd is en spelers er horen uit te zien als havenarbeiders op noppen. Vorige week klopte hij David De Gea, vandaag staat hij tegenover Liverpool-doelman Simon Mignolet. Op bezoek bij Het Beest van Huddersfield om terug te blikken op veertien bewogen maanden. “Hier werd ik zonder vooroordelen ontvangen, in Porto niet.”