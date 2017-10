CLUBNIEUWS. Deze trainers doen de ronde bij Kortrijk en KV Mechelen, nu ook dekzeilen bij Anderlecht

KV Kortrijk (tegen Racing Genk) en KV Mechelen (op Zulte Waregem) spelen vanavond een wedstrijd, maar ondertussen zijn de bestuurders van de twee clubs druk bezig met de speurtocht naar een nieuwe coach. In Anderlecht zet Vanhaezebrouck het oefencomplex steeds meer naar zijn hand en bij Club Brugge kwam er een einde aan een straffe reeks.

KV KORTRIJK. Club blijft speuren, Anastasiou blijft stoïcijns

“Wat moet gebeuren, zal gebeuren”, KV Kortrijk-coach Yannis Anasta­siou bleef gisteren stoïcijns op zijn wellicht laatste perspraatje op KVK (lees meer). Er werd krampachtig geprobeerd enkel over de match tegen Genk te praten, met een pijnlijk schouwspel als resultaat. Want intussen blijven voorzitter Allijns en CEO Leterme, elk op hun terrein, verder zoeken naar de opvolger voor Anastasiou. Die moet wellicht maandag worden voorgesteld. Alleen een riante zege vanavond kan de Griek misschien nog aan boord houden. De voorkeur van Leterme gaat uit naar Aleksandar Jankovic, al is Glen De Boeck ook kandidaat. Allijns houdt liever Georges Leekens warm, de berichtgeving omtrent een gesprek tussen die twee gisteren werd bevestigd noch ontkend. Voorlopig blijven het allemaal studierondes, zondag moet dan een versnelling hoger worden geschakeld.

KV MECHELEN. Geen Preud’homme of Brys

Neen, de nieuwe trainer van KV Mechelen heet niet Michel Preud’homme. Het 58-jarige clubicoon gaf zoals beloofd gistermiddag, na twee dagen bedenktijd, zijn antwoord. Maar het was negatief. Timmermans gaf donderdag aan dat KV niet voor ex-coach Aleksandar Jankovic gaat. Voor wie dan wel? Marc Brys, een andere ex-coach, werd al gepolst. Maar de 55-jarige trainer van Beerschot Wilrijk, die ook door Kortrijk gecontacteerd werd, bleek te duur. Ook de naam José Riga viel al.

ANDERLECHT. Na slaapcontainers ook dekzeilen rond het trainingsveld

Net als bij AA Gent zet Vanhaezebrouck ook het oefencomplex van Anderlecht naar zijn hand. De gevraagde slaapcontainers (11 stuks met elk twee bedden) werden donderdag al geïnstalleerd. Het volgende item op Heins verlanglijstje is privacy rond het oefenveld. “Ik heb gevraagd om dekzeilen rond ons trainingsveld te hangen. Dit is een groot complex waar elke dag veel volk rondloopt. Velen van hen ken ik, maar niet iedereen. Met zeilen rond het veld zijn we meer geïsoleerd en gaan de spelers zich ook beter kunnen concen­treren.”

ZULTE WAREGEM. Financieel draait het voortreffelijk

Uit de jaarrekening, die zopas werd neergelegd, blijkt dat Zulte Waregem vorig seizoen liefst 27 miljoen euro aan opbrengsten wist te boeken, acht miljoen meer dan een seizoen eerder. Belangrijkste oorzaken zijn de verkoop van Meïté (3 miljoen) en Lerager (3 miljoen), een geoptimaliseerd commercieel beleid en een stijging van het aantal abonnees. Daartegenover staat een extra loonkost van 2,5 miljoen euro, mede door de premies voor het winnen van de beker. De West-Vlamingen klokken zo af op een winst van 2,5 miljoen.

KV MECHELEN. Zonder sterkhouders Cocalic en Kolovos

KV Mechelen moet het in Waregem zonder twee sterkhouders doen. In de verdediging geen Cocalic. De verdediger was tegen Lokeren geschorst en is nu buiten strijd met een verrekking aan de kuit. El Messaoudi staat zo in principe gewoon weer achterin, Van Cleemput komt in de selectie als extra verdediger. En voorin geen Kolovos. De Griek kreeg tegen Eupen 20 en tegen Lokeren 25 minuten, maar doet het even rustig aan. Hij kan zo verder werken aan zijn terugkeer.

ANTWERP. Touré vier weken out, Ofsuhene lijkt fit

Touré (mediale band knie) is vier weken buiten strijd, Arslanagic moet ook nog even geduld oefenen. Ofo- suhene (spierscheur) lijkt fit voor de dienst. Mogelijk komt het jeugdproduct van Antwerp, dat veel vertrouwen krijgt van Bölöni, voor het eerst bij de ruime kern. Arslanagic, Touré en Batubinsika werkten individueel. De rest werkte een (herstel)training af. Een deel van de groep trok nadien nog naar de wellness.

STANDARD. Sa Pinto vol vertrouwen na zeven op negen

Standard krijgt zondag het aantrekkelijk voetballende Waasland-Beveren op bezoek. De Waaslanders scoorden dit seizoen al 28 keer, het meest van alle ploegen in de Jupiler Pro League. “Het is een goede ploeg die we zeker niet onderschatten. Maar we hebben vertrouwen: de laatste matchen zag ik een hecht blok. We gaven amper een doelkans weg en hielden nog eens de nul. Daarnaast creëerden we zelf behoorlijk wat doelgevaar.”

CLUB BRUGGE. Voor het eerst in 17 matchen geen goal

Voor het eerst in 17 wedstrijden kon Club woensdag tegen Genk niet scoren. Thuis kan het wel een mooie reeks voorleggen, die nog steeds aan de gang is: 66 matchen op rij in de competitie scoort Club al in Jan Breydel. Vormer speelde op Genk zijn 150ste wedstrijd voor Club. Voor Wesley was het de vijftigste match voor blauw-zwart, Diaby haalde zijn tachtigste match.