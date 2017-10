Retro naar Rusland: in deze shirts doen Rode Duivels een gooi naar de wereldtitel

De Rode Duivels trekken met een retro shirt naar het WK in Rusland, dat werd eerder deze week duidelijk. Kledingsponsor Adidas baseert zich voor het nieuwe shirt op de outfit waarmee onze nationale ploeg in 1984 aantrad op het EK in Frankrijk. De lancering van de shirts is pas voor begin november, maar de eerste beelden lekten al uit.

Adidas steekt het iconische shirt in een nieuw jasje. De witte band is dan wel verdwenen, maar de gekleurde ruiten zijn gebleven. Net als bij de oude shirts komt het logo van de KBVB centraal op de borst staan, in plaats van ter hoogte van het hart.