Krijgen we de saaiste Premier League in jaren? Klopp: “Het lijkt erop dat Man City in januari kampioen wordt”

Jurgen Klopp is met zijn Liverpool aarzelend aan het seizoen begonnen in de Premier League. Het kreeg vorige week nog een rammeling van Tottenham (4-1 verlies, red.) en staat slechts negende in de stand, achter onder meer Burnley, Watford en Newcastle. Klopp erkent dat zijn ploeg momenteel niet in grootse doen is en zit één grote titelfavoriet: Manchester City. En als de concurrentie niet oppast, zou het seizoen wel eens snel gedaan kunnen zijn volgens de Duitser.

Klopp kreeg in een interview met het Franse SPR Sport de vraag of je de Premier League kan winnen met aanvallend voetbal. “Vraag aan Pep Guardiola wat hij daarover denkt”, antwoordde de Duitser met een kwinkslag. “Op dit moment lijkt het erop dat Manchester City eind januari al kampioen zal zijn. Het gaat er echter niet over of je het op die of die manier moet doen. Je moet het juiste doen voor jouw ploeg. We moeten respecteren hoe andere ploegen hun job proberen te doen.”

En wat met Liverpool, maken The Reds nog kans op de hoofdvogel? “We staan te ver in het klassement”, beseft Klopp. Manchester City telt al 12 punten voor op de ploeg van Simon Mignolet. Vooral verdedigend laat Liverpool veel steken vallen. “We weten dat we moeten verbeteren en dat we minder goals moeten slikken. We negeren dat probleem niet, maar één of twee spelers gaat dat niet oplossen. We moeten als ploeg beter doen.”

Liverpool krijgt zaterdag bezoek van Huddersfield, de ploeg van Laurent Depoitre.