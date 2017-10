Oostende heeft zijn technische staf volledig rond

Na het vertrek van Gino Caen (Anderlecht) en het doorschuiven van Adnan Custovic most KV Oostende twee vacatures in zijn technische staf invullen. Joost Desender en beloftencoach Andy Vervenne vervolledigen de technische staf van KV Oostende.

Desender komt als voltijds physical coach over van SV Roeselare, waar hij deeltijds aan de slag was. Andy Vervenne blijft nog beloftentrainer en zal de ontwikkeling van de jonge spelers in Oostende verder begeleiden.

Joost Desender is een autoriteit op het vlak van Long Term Player Development. Hij is licentiaat Lichamelijke Opvoeding met een UEFA A-trainersdiploma, gaf les aan de Topsportscholen voetbal van de KBVB, was technisch adviseur van de Voetbalbond en werkte de voorbije decennia onder meer als physical coach voor Germinal Beerschot (2008-2009) en Club Brugge (2009-2015).