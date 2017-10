Scheidsrechtersbaas Verbist pareert kritiek op videoref: “Het systeem werkt wél”

KAA Gent was razend na de verloren partij tegen Charleroi. De Buffalo’s zagen twee strafschoppen door de neus geboord, ondanks de aanwezigheid van een videoref. Die kwam zwaar onder vuur te staan, maar scheidsrechtersbaas Johan Verbist pareert de vele kritiek. “We zullen ermee moeten leren leven dat er fouten worden gemaakt”, zegt hij bij Sporza.

Lees ook:AA Gent woest na twee niet gefloten strafschoppen ondanks videoref: “Stop gewoon met dat systeem”

Gent-manager Michel Louwagie was niet mals na de partij. “Ik heb aan Delferière gezegd dat hij onbekwaam is als hij bij die laatste fase niet durft in te grijpen. Iedereen heeft gezien dat het penalty was. Er is toch een videoref? Als die niet de ballen heeft om dan in te grijpen, kan men er beter mee stoppen. Dat is héél duidelijk”, klonk het scherp. Louwagie gaf ook aan dat hij naar scheidsrechtersbaas Verbist had gebeld, maar dat die de betrokken fases nog niet gezien had.

Delferière bekijkt de beelden, maar gaf geen strafschop aan Gent. Foto: BELGA

Dat is ondertussen wel gebeurd en Verbist stondte woord om de reageren op de vele kritiek. “Ik heb de twee fases herbekeken. In de eerste fase hebben de scheidsrechters correct gehandeld. Er gebeurt een fout en de videoref verwittigt de scheidsrechter om de beelden te bekijken. Daarna beslist de ref dat het volgens hem geen strafschop is. Dat is het protocol”, verklaart Verbist. “Bij het handspel op het einde van de wedstrijd was er ook communicatie tussen de videoref en de scheidsrechter. Die laatste heeft geoordeeld dat het onvrijwillig handspel was. Misschien had de videoref toen iets meer moeten aandringen bij de scheidsrechter om de beelden nog eens te bekijken”, klinkt het.

Zowel Louwagie als Yves Vanderhaeghe verklaarden vrijdag dat het systeem niet werkte en er beter mee gestopt wordt. Verbist is het daar duidelijk niet mee eens. “Ik deel die mening niet. Volgens mij werkt het systeem van de videoref wél. Er zullen nog altijd fouten gemaakt worden, dat is nu eenmaal menselijk. Daar moeten we leren mee leven”, heeft Verbist een andere kijk op de zaak dan de mensen van Gent. “Wat vrijdag is gebeurd is een spijtig voorval. We moeten vooral nog beter leren omgaan met dit nieuwe systeem. Dat geldt voor iedereen. De scheidsrechters en videoref moet nog beter samenwerken en communiceren. En daar zullen we ze nog beter op trainen”, besluit Verbist.

Lees ook:COMMENTAAR. Ludo Vandewalle: “Dit systeem met videoref is waardeloos”