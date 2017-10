Als de nood het hoogst is... Engelse amateurdoelman krijgt bizarre rode kaart

Salford City-doelman Max Crocombe zal zich de wedstrijd tegen Bradford Park Avenue nog lang herinneren. De twee amateurclubs ontmoetten elkaar zaterdagmiddag in de National League North, ofwel de Engelse zesde klasse. Salford won met 1-2, maar diep in de tweede helft volgde een bizar moment toen hun doelman plots rood onder de neus geduwd kreeg. De reden? Crocombe had tijdens een dood moment geürineerd op het veld… Salford City is het eigendom van vijf bekende ex-spelers van Manchester United: Gary en Phil Neville, Paul Scholes, Nicky Butt en Ryan Giggs.

86' - RED CARD! This is bizarre. Salford goalkeeper Max Crocombe has been dismissed and no one knows why... #greenarmy (1-2) — Bradford Park Avenue (@BPAFCOfficial) 28 oktober 2017