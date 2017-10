Het kan niet altijd feest zijn voor De Bruyne, maar Man City wint ook zonder glansrol voor Rode Duivel

Manchester City blijft goed op dreef. Op het veld van West Bromwich Albion wonnen The Citizens met 2-3. Kevin De Bruyne eiste deze keer geen hoofdrol op, maar ook zonder een glansrol voor onze landgenoot wonnen de troepen van Pep Guardiola, al werd het in het slot van de partij nog spannend door de late aansluitingstreffer. Man City hield echter stand, de doelpunten kwamen van Sane, Fernandinho en Sterling. Nacer Chadli kwam niet in actie bij The Baggies.