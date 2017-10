Origi doet Wolfsburg ontploffen in laatste minuut, Hazard zet Gladbach op weg naar winst

Een leuk weekend voor de Belgen in de Bundesliga: bij Wolfsburg sleepte Divock Origi in de laatste minuut van de wedstrijd een puntje uit de brand tegen Schalke 04 (1-1), en Thorgan Hazard scoorde zijn derde doelpunt van het seizoen in de 1-3 zege van Mönchengladbach op het veld van Hoffenheim.

Het Wolfsburg doelman Koen Casteels en bankzitter Origi kwam tegen Schalke op achterstand nadat Nabil Bentaleb een penalty omzette. Origi mocht in de 77ste minuut opdraven, en tikte in de 93ste minuut een doorgekopte bal van spitsbroeder Mario Gomez tegen de netten, in extremis dus alsnog 1-1. Wolfsburg staat na tien speeldagen 13de in de Bundesliga.

Thorgan Hazard scoorde de gelijkmaker tegen Hoffenheim Foto: AFP

Thorgan Hazard, die in de basis stond bij Mönchengladbach, zag zijn ploeg in de 25ste minuut op achterstand komen op het veld van Hoffenheim, het was Kerem Demirbay die de thuisploeg op voorsprong bracht. Op het uur kon Hazard op aangeven van Grifo de bal met rechts in doel schieten en gelijkmaken, goed voor zijn derde doelpunt van het seizoen. Nadien scoorden Matthias Grinter en Jannik Vestergaard nog voor Mönchengladbach. Mönchengladbach wipt zo over Hoffenheim de top zes binnen in de Bundesliga.