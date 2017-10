Scifo in beeld bij Franse eersteklasser

Enzo Scifo heeft al meer dan een jaar geen voetbalteam getraind, maar daar zou heel snel verandering in kunnen komen. Volgens L‘Equipe is de ex-speler van Anderlecht en Charleroi in beeld bij de Franse eersteklasser FC Metz. Die club ontsloeg vorige week haar trainer Philippe Hinschberger.

Hinschberger had in december 2015 het roer overgenomen van José Riga bij Metz. De club promoveerde eind dat seizoen naar de Ligue 1 en werd daarin vorig jaar veertiende. Dit seizoen gaat het voorlopig heel wat minder: de Oost-Fransen tellen na tien speeldagen drie schamele puntjes, waarmee Metz de rode lantaarn in handen heeft. Enkel tegen Angers werd gewonnen, vorige week werd Hinschberger de laan uitgestuurd.

Enzo Scifo diende vorig jaar zijn ontslag in bij de Koninklijke Belgische Voetbalbond, waar hij beloftentrainer was. Daarvoor was hij al aan de slag geweest als coach bij Charleroi, Moeskroen en Bergen. Momenteel heeft assistentcoach José Pinot het roer in handen bij Metz, na de wedstrijd van dit weekend tegen Lyon wil het bestuur een nieuwe trainer aanstellen.