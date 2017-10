Engeland kroont zich tot wereldkampioen bij U17

Engeland heeft zaterdag de wereldtitel veroverd op het WK voetbal voor min 17-jarigen. De Engelsen versloegen Europees kampioen Spanje met 5-2 in de finale in het Indiase Kolkata.

De Young Lions gingen nochtans niet goed van start en keken na ruim een halfuur tegen een achterstand aan na twee treffers van Sergio Gomez, die Spanje op 0-2 zette. Rhian Brewster zorgde vlak voor rust voor de 1-2. In de tweede helft scoorden de Engelsen liefst vier keer in minder dan een halfuur via Morgan Gibbs White, Phil Foden (2x) en Marc Guehi. Engeland nam zo revanche voor de in mei verloren EK-finale bij de U17 tegen Spanje.

Eerder op de dag won Brazilië met 2-0 van Mali in de wedstrijd om het brons.